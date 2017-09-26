من سوهاج للقاهرة.. رحلة سقوط هارب من 14 قضية

كتب – فتحي سليمان:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر هارب من أحكام بالحبس في 14 قضية مختلفة.

واشتبهت قوات تأمين محطة مترو حلوان في شخص يدعى "منصور ف."، وشهرته "منصور الصعيدي"، 34 سنة، مقيم بمركز طما محافظة سوهاج.

تبين بالفحص أنه مطلوب ضبطه في 14 قضية "تبديد" بمدد حبس تتراوح ما بين أسبوع - 3 سنوات، أخرهم قضية جنح مركز شرطة طما، ومحكوم عليه بالحبس غيابيًا لمدة 3 سنوات وكفالة 300 جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات، إلى مركز شرطة طما لاستكمال الإجراءات.