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سقوط "نشالة" هواتف السيدات في أتوبيسات النقل العام

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مصراوي Masrawy

سقوط "نشالة" هواتف السيدات في أتوبيسات النقل العام

08:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المتهمة

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، القبض على ربة منزل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من السيدات في الأماكن المزدحمة.

التحريات كشفت أن المتهمة "ا. ا."، 54 سنة، هاربة من حكم غيابي بالحبس شهرين وكفالة 100 جنيه في قضية (ضرب)، وتم ضبطها متلبسة بسرقة هاتف محمول من سيدة تدعى "ا. م."، 35 سنة، أثناء تواجدهما بمحطة سوق إمبابة للنقل العام.

اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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