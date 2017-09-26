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ريهام سعيد تلتقي مع مرتضى منصور في زيارتها لنادي الزمالك

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ريهام سعيد تلتقي مع مرتضى منصور في زيارتها لنادي الزمالك ريهام سعيد تلتقي مع مرتضى منصور في زيارتها لنادي الزمالك

التحرير

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 تواجدت أسرة برنامج «صبايا الخير» بمقر نادي اليوم لتسجيل إحدى الحلقات بالقلعة البيضاء تمهيدًا لعرضها.

والتقى مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي بالإعلامية ريهام سعيد مقدمة البرنامج حيث قامت بعمل جولة تفقدية معه لمتابعة التطورات الإنشائية وتصويرها تمهيدًا لعرضها في برنامجها.

وقامت الاعلامية برفقة رئيس النادي بزيارة الجيمانيزيوم الجديد وصالة الكابتن محمد حسن حلمي والنادي النهري الذي سيفتتح قريبا وملاعب الناشئين بالنادي وقام رئيس القلعة البيضاء بتوضيح كافة الأمور الخاصة بالمنشاءات لمقدمة البرنامج.

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كما التقت الاعلامية خلال جولتها مع «عم عادل» أكبر عامل بنادي الزمالك حيث قامت بعمل حوار معه لبرنامجها قام بالحديث عن ذكرياته مع النادي والنجوم التي عاصرها خلال تاريخه بالنادي.

وأجرت ريهام سعيد حوارًا مع براعم النادي في مختلف الألعاب وذلك على هامش زيارتها وأسرة البرنامج للنادي وسألتهم عن رأيهم في النادي حاليًا وأكدوا لها بأن النادي تحول إلى صرح عظيم وحدثت به طفرة كبيرة علي عكس السابق.

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التحرير

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