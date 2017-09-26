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حسن شحاتة ووزير الشباب والرياضة في عزاء زوجة مصطفي عبده (صور)

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حرص حسن شحاتة مدرب الوطنى السابق على تقديم واجب العزاء لمصطفي عبده فى وفاة، زوجتة، كما حضر أيضًا المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

وشهد العزاء حضور كلاً من حمادة المصرى و أسامة نبية وربيع ياسين و ياسر ريان وشريف منير عضو مجلس إدارة السابق، ومروان هشام وجمال علام و هاني البحيرى وفتحى مبروك وفتحى سند وعلاء عبدالصادق.

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ويقام الأن عزاء السيدة هالة سرى، زوجة مصطفي عبده، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، والتى وفاته المنية منذ أيام.

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