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وكيل أشيمبونج يوضح لـ«التحرير» حقيقة «الإصابة المزمنة»

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وكيل أشيمبونج يوضح لـ«التحرير» حقيقة «الإصابة المزمنة» وكيل أشيمبونج يوضح لـ«التحرير» حقيقة «الإصابة المزمنة»

التحرير

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نفى نادر السيد وكيل اللاعب الغاني أشيمبونج مهاجم نادي ، معاناة اللاعب من إصابة مزمنة تمنعه من المشاركة مع الفريق الأبيض.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الثلاثاء، إن الأنباء المتداولة عن إصابة أشيمبونج غير صحيحة، متسائلا: كيف كان يشارك اللاعب الموسم الماضي مع فريق الداخلية في أغلب مباريات الفريق وكان يتألق وييحرز الأهداف؟

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وتابع السيد: المهاجم الغاني يعاني من إصابة عادية في العضلة الضامة، وسيبدأ مرحلة التأهيل الفترة المقبلة وسيعود سريعا إلى الملاعب للمشاركة مع الزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

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التحرير

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