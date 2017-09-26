مصدر: الأندية تتفق على دعم أيمن سعد في انتخابات السباحة

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كتب: كريم قماح

يخوض أيمن سعد المدير التنفيذي لاتحاد السباحة الإماراتي، والمرشح لرئاسة اتحاد السباحة المصري أشرس انتخابات في تاريخ السباحة المصرية علي منصب الرئيس.

وكشف مصدر أن صعوبة الانتخابات تكمن في الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الأندية من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ودعمه للمرشح المنافس ياسر إدريس.

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وأكد المصدر أن سعد لاقى دعمًا كبيرًا من الأندية الـ14 التي لها حق التصويت في رسالة تؤكد أن التغيير هو المطلب الرئيسي للأندية لعدم قدرة الرئيس الحالي علي تطوير اللعبة، والغياب عن العلاقات الدولية الممثلة في تنظيم البطولات وتحقيق مراكز عالمية بخلاف إنجاز فريدة عثمان.

وأضاف المصدر أن خوض أيمن سعد لانتخابات السباحة جاء بطوق النجاة، لتطوير اللعبة والوصول بها إلي العالمية، ونقل الأحداث الرياضية إلي مصر في رسالة لتنشيط السياحة الرياضية والمساهمة في النشاط الاقتصادي.

ويجري الكثير من رؤساء الأندية اتصالات للتأكيد علي دعم أيمن سعد لرئاسة اتحاد السباحة وضرورة التغيير في رسالة للتأكيد علي أن العمل مع تجربة جديدة في العمل العام بشكل احترافي هي الشغل الشاغل.