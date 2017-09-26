«المقاعد ورائحة المياه».. مشاكل في أول أسبوع دراسي بكفر الشيخ (صور)

التحرير

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جرت قبل أسبوع من الآن استعدادات مكثفة داخل أروقة مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونشرت المديرية تصريحات مسؤوليها في بيانات وزعت على وسائل الإعلام تضمنت تطمينات بمتابعة كل صغيرة وكبيرة داخل المدارس البالغ عددها ألفين و97 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية.

وجاءت الريح بما لا تهوى السفن إذ بدأ العام الدراسي الجديد السبت الماضي ومعه مشاكله الجديدة منها والمعتادة أيضا، إذ شهدت بعض الفصول الدراسية اكتظاظًا طلابيًا، مما أثار غضب أولياء الأمور، بالإضافة إلى انتشار مياه "الصرف الصحي" بمحيط مدارس أخرى، فضلا عن إضراب معلمين نتيجة اعتراضهم على قرار نقلهم إلى مدارس غير التي يعملون بها، وأخيرا وليس أخرًا تعرض حياة مئات التلاميذ يوميًا لخطر الموت المحقق على قضبان السكك الحديدية الذي تقع عليه مدرستهم مباشرة.



«طلاب بلا مقاعد»

شهدت فصول مدرسة "فرش بركات" الابتدائية، التابعة لقرية سد خميس بمركز سيدي سالم، ومدرسة "اللواء عبدالعال السيد" الابتدائية التابعة لقرية شباس الملح بدسوق، اكتظاظا طلابيًا كبيرًا.

وتعدى عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد بالمدرستين ـ75 طالبًا بدلًا من 35 طالبا كحد أقصى للطاقة الاستيعابية بالفصل الواحد.

وأثار ذلك غضب أولياء الأمور، خاصة مع عدم وجود مقاعد لأطفالهم للجلوس عليها خلال اليوم الدراسي، فضلًا عن حدوث حالة هرج ومرج لصعوبة السيطرة على هذا العدد الكبير فى أثناء العملية الدراسية، وطالبوا «التربية والتعليم» بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

بدوره قال المهندس مصطفى عبدالمولى زهرة، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، إن كثافة الفصول هي أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.

وطالب زهرة في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، الأهالى بالتبرع بأراضٍ لبناء مدارس جديدة، من أجل استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، لافتًا إلى أنه تم إدخال 22 مدرسة جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد من أجل ذلك الغرض.

«سباحة في الصرف»

غرقت مدرسة «62 الخاشعة» الابتدائية في مياه الصرف الصحي بقرية الخاشعة في مركز الحامول، والتي أصدرت روائح كريهة، مما منع الطلاب من أداء تحية العلم وتنظيم الطابور الصباحي بأولى أيام الدراسة.

وأبدى أولياء الأمور غضبهم أمام إدارة المدرسة، وناشد المهندسة عايدة ماضي رئيس مدينة الحامول ومسؤولى وزارة التربية والتعليم، بحل المشكلة سريعا لتجنب إصابة الأطفال بالأمراض.

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إضراب عن الطعام

أضربت 5 مدرسات بمدرسة "القن" الابتدائية التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، عن الطعام، منذ بدء العام الدراسي الحالي، اعتراضًا على إصدار مدير الإدارة التعليمية قرارًا بنقلهن إلى إحدى المدارس البعيدة عن مقر إقامتهن.

«اوعى القطر جاي»

يتعرض مئات الأطفال بكفر الشيخ يوميًا لخطر الموت تحت عجلات القطار، إذ تطل بوابة مدرستي الوحدة الابتدائية والمستشار عبدالسلام ليمونة على شريط السكك الحديدية مباشرة في قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق.

وأكد بعض أهالى القرية، أنهم قدموا العديد من الشكاوى لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، وقال أحدهم لـ"التحرير" إنه يذهب يوميًا مع أطفاله إلى المدرسة لكي لا يعبروا قضبان السكك الحديدية بمفردهم، خوفا من تعرضهم لأذى القطارات.

من جانبه قال اللواء حمدي الحشاش، رئيس مدينة دسوق، إنه لا يعلم بهذه المشكلة.

وأضاف الحشاش لـ"التحرير"، أنه سيقوم ببحث الأمر والتحقق منه وحل الأمر على الفور، لافتا إلى أنه لن يتوانى في حماية الأطفال من هذا الخطر المحقق، ومحاولة إيجاد طريق آخر لهم.

من ناحيته، أصدر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا أكد خلاله أن مدارس المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، وتسلمت المدارس الكتب، مشيرا إلى أنه تابع أعمال الصيانة التي تجري بالمدارس.

وأوضح أنه طالب بضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية في طابور الصباح، لغرس قيم الانتماء والمواطنة من خلال برامج الإذاعة والصحافة المدرسية، وبكافة فنون العمل الصحفي.