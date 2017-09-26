أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

افتتاح المدرسة اليابانية بالسويس مع احتفالات أكتوبر - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح المدرسة اليابانية بالسويس مع احتفالات أكتوبر - صور

07:45 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

  • عرض 22 صورة

    3423be8a23.jpg

  • عرض 22 صورة

    bcd49afa52.jpg

  • عرض 22 صورة

    edf48fd53b.jpg

  • عرض 22 صورة

    a2e55655e7.jpg

  • عرض 22 صورة

    46ee786213.jpg

  • عرض 22 صورة

    2cf0881a3e.jpg

  • عرض 22 صورة

    8bd09fe896.jpg

  • عرض 22 صورة

    5a4fdfd5e2.jpg

  • عرض 22 صورة

    0989ec6905.jpg

  • عرض 22 صورة

    b9cbc644fb.jpg

  • عرض 22 صورة

    e14fb150b7.jpg

  • عرض 22 صورة

    95d352d70b.jpg

  • عرض 22 صورة

    7c54687d47.jpg

  • عرض 22 صورة

    bf177c072e.jpg

  • عرض 22 صورة

    3e3ccfa004.jpg

  • عرض 22 صورة

    7d6d89a058.jpg

  • عرض 22 صورة

    55a4c126d8.jpg

  • عرض 22 صورة

    5ed0ee17c2.jpg

  • عرض 22 صورة

    376827b008.jpg

  • عرض 22 صورة

    eb010bea71.jpg

  • عرض 22 صورة

    05efec9acf.jpg

  • عرض 22 صورة

    536fe4a6d0.jpg

إعادة الألبوم

صديق ضحية

الألبوم التالى

صديق ضحية "شاطئ الموت" بالإسكندرية يروي تفاصيل 3 أيام مأساوية لانتشال

السويس – حسام الدين أحمد

قال اللواء يسري عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمة، إن هناك 45 مدرسة يابانية جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء بالفعل من 8 مدارس، وكان اختيار مواقعها وفقًا للمساحات الخالية التي وفرتها المحافظات.


وأضاف خلال زيارته للمدرسة المصرية اليابانية في السويس، بصحبة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التجربة بدأت بـ 45 مدرسة، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وكشف أنه سيجري الثبات على هذا العدد من المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تستخلص نموذج التجربة وتطبقها في بقية المدارس بعد تدريب المعلمين على طريقة التدريس.

وعن المدرسة اليابانية في السويس، قال إن افتتاحها رسميًا سيكون بعد أسبوعين بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير التعليم: أخذنا من اليابان طريقة بناء شخصية الطفل

    أخبار

  • مدرسون يحررون محضرا ضد أولياء أمور في بورسعيد.. "منعوهم من العمل"

    أخبار

  • منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

    أخبار

  • القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بالسويس لاتهامه بتلقي رشوة

    أخبار

إعلان

b74cf523f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين