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معارض قطري: الدوحة سحبت الجنسية من قبيلتي بالكامل.. والجزيرة تجاهلتنا

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معارض قطري: الدوحة سحبت الجنسية من قبيلتي بالكامل.. والجزيرة تجاهلتنا معارض قطري: الدوحة سحبت الجنسية من قبيلتي بالكامل.. والجزيرة تجاهلتنا

التحرير

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قال المعارض القطري، صالح الغفراني، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد انتهاكات قطر، وسحب الجنسية من قبيلته بالكامل، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة لم تهتم بمشاكل القطريين بل تتجاهلها وتستهدف الشأن الخارجي فقط.

وأضاف الغفراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أنه أرسل خطابات تظلم إلى الأمير تميم ولكنه لم يسمع له ، متابعًا: «دماء أجدادنا على الأراضي القطرية، في يوم وليلة تسحب الجنسية مننا».

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وأوضح الغفراني أنه عندما ذهب إلى جنيف تم استقباله استقبالا جيدا للغاية وبحفاوة شديدة، لافتًا إلى أن الجنسية سحبت منه عندما كان في عمر الـ11 عامًا.

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التحرير

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