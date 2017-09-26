دوري الأبطال| دورتموند بالقوة الضاربة.. ورونالدو وبيل يقودان ريال مدريد

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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إدونا بارك.

وجاء تشكي الريال كالأتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ناتشو - فاران - سيرجيو راموس - كاربخال

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - إيسكو

الهجوم: جاريث بيل - رونالدو

وأعلن بيتر بوش المدير الفنى لبوروسيا دورتموند تشكيل فريقه في مواجهة اليوم ودفع المدير الفني بالقوة الضاربة للفريق الألماني.

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وجاء تشكيل بورسيا كالتالي:

حراسة المرمى: رومان بوركى

خط الدفاع: توليان، توبارك، سوكراتيس، بيشتشيك

خط الوسط: كاسترو، نورى شاهين، ماريو جوتزه

خط الهجوم: أوباميانج، فيليب، أندريه يارمولينكو

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفه على أبويل نيقوسيا، بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث بدون نقاط، بعدما خسر أمام توتنهام 1 / 3 فى مباراة الجولة الأولى.