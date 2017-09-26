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دول الاتحاد الأوروبي تبحث تعيين مسؤولين عن سلامة الغذاء

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مصراوي Masrawy

دول الاتحاد الأوروبي تبحث تعيين مسؤولين عن سلامة الغذاء

08:11 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

دول الاتحاد الأوروبي تبحث تعيين مسؤولين عن سلامة الغذاء

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، دراسة تعيين مسئولين لسلامة الغذاء وتحسين تبادل المعلومات بعد أن تعرض التكتل لفضيحة تتعلق بالبيض الملوث خلال الصيف.

واجتمع وزراء من الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل لمناقشة الاجراءات والدروس المستفادة المحددة بعد توزيع بيض منتج في الاتحاد وملوث بالمبيد الحشري فيبرونيل في أكثر من 40 دولة من بينها 26 من أصل 28 عضوا بالتكتل.

وطالب الوزراء بتحسين الاتصالات والتنسيق على مستوى الاتحاد خلال الحوادث المرتبطة بسلامة الأغذية أو الأعلاف الحيوانية وفقا لنتائج الاجتماع.

وسوف تنظر كل دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي أيضا في إنشاء وظيفة موظف لشؤون سلامة الأغذية للتأكد من تبادل المعلومات بشكل سريع وفعال.

وقال المفوض الاوروبي لسلامة الأغذية فيتينيس اندريوكايتيس الذي ترأس الاجتماع إن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأغذية مسؤولية جماعية.

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