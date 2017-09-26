ماكرون: بريطانيا تستطيع العثور على مكان فى أوروبا الجديدة

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن بريطانيا يمكن أن تجد مكانها مجددا داخل اتحاد أوروبى متعدد.

وأكد ماكرون أنه "في هذا الاتحاد، الذي سيعاد التركيز فيه على قيم غير مرنة وسوق فعالة، وفي غضون سنوات قليلة ستتمكن المملكة المتحدة من العثور على مكانها إذا رغبت في ذلك".

وقال ماكرون إن القاعدة المعززة للاتحاد الاوروبى ستسمح أيضا بمزيد من التميز بين الدول الأعضاء.

وأضاف: "أوروبا تتحرك بالفعل بسرعات مختلفة، دعونا لا نخاف من قول هذا، وإبداء الرغبة فيه".