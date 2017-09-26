أب يحرق نجله لرفضه العلاج من الإدمان بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب طالب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه واليدين بعدما سكب والده البنزين عليه لرفضه العلاج من الإدمان، بقرية عرب جهينة مركز شبين القناطر في القليوبية.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير مباحث بالقليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا، بنشوب حريق بمنزل بناحية عرب جهينة، دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي.

بالفحص تبين للواء محمد الالفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو "أنور. ص" 64 سنة، عامل بمسجد بمديرية الأوقاف بالقليوبية، مقيم ذات الناحية، ونجم عن ذلك إصابة نجله المدعو "أحمد" عاطل، بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه واليدين، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.

وبسؤاله اتهم والده بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" تجاهه وإضرام النيران به لرفضه العلاج من الإدمان.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك لرفض نجله العلاج من الإدمان.

بسؤال شقيق المصاب المدعو "عبد الله أنور - 18 سنة" طالب، مقيم ذات الناحية، أيد ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10852 إداري مركز شبين القناطر لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.