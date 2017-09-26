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تيلرسون يلتقي وزير الخارجية الكوبي وسط تصاعد خلاف دبلوماسي

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يلتقي وزير الخارجية الكوبي وسط تصاعد خلاف دبلوماسي

07:59 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تيلرسون يلتقي وزير الخارجية الكوبي وسط تصاعد خلاف دبلوماسي

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن - ( د ب أ ):

يجري وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا في واشنطن، اليوم الثلاثاء، في مواجهة المخاوف المستمرة بشأن ما زعم عن شن هجمات بأسلحة صوتية غامضة تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا.

وقال تيلرسون في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستدرس إغلاق سفارتها في كوبا بعد تعرض نحو 20 دبلوماسيا لمشاكل صحية غامضة في الشهور الأخيرة بما في ذلك إصابات خفيفة في الدماغ أو فقدان سمع دائم بعد اشتباه في هجمات صوتية غامضة .

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيين أصيبوا بـ "أعراض من نوع ما ناجم عن " هجوم صحي".

وقد طردت واشنطن دبلوماسيين كوبيين اثنين ردا على الحادث.

وأعاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد قطيعة دامت أكثر من 50 عاما، واستأنفت السفارة عملياتها في عام 2015.

واتخذ الرئيس دونالد خطوات للتراجع عن بعض إصلاحات أوباما تجاه كوبا، لكنه حافظ على فتح السفارة في هافانا.

وقال ترامب إن إدارته لن ترفع العقوبات المفروضة على كوبا حتى تقوم بإجراء إصلاحات جوهرية.

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