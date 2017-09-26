رئيس ألمانيا السابق: لا يجب المبالغة في القلق بعد الانتخابات

برلين - (د ب أ):

حذر الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك مواطنيه من المبالغة في الخوف من عواقب النجاح الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التي أجريت، أمس الأول الأحد.

ورغم أن جاوك أقر بأنه صدم جراء "ما انتخبناه الأحد الماضي معا" إلا أنه رأى أن "ما حدث لنا في انتخابات الأحد شيء طبيعي تماما في الحقيقة" في ضوء المنظور التاريخي.

جاء تصريح جاوك خلال كلمة له في الاحتفال بيوم ميلاد المستشار الألماني الأسبق لودفيج ايرهارد، اليوم الثلاثاء، في مدينة فورت الألمانية.

وقال جاوك معلقا على نتائج الانتخابات الألمانية التي أسفرت عن دخول حزب البديل البرلمان الاتحادي: "كما أن علينا ألا نصاب بالتصلب الناتج عن الخوف وألا نسقط في هيستريا إذا ظهرت قوى جديدة في برلماناتنا، إنهم يظهرون في ديمقراطية يقظة وقوية".

ولم يذكر جاوك اسم حزب البديل بالاسم.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على 6ر12% من أصوات الناخبين، ليحصد بذلك 94 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 709 مقاعد، ليصبح بذلك ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وطمأن جاوك مواطنيه رغم نتائج الانتخابات قائلا إن "القوى الجديدة محاطة في النهاية بناس يعطون الحجج والبراهين وزنا أكثر من الاستياء والآراء المحرضة".

وقال جاوك في كلمته التي حضرها نحو 700 شخص: "لا تتصاغروا أمام محتقري الديمقراطية".