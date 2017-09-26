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السيسي يدعو ملك البحرين لحضور المنتدى العالمي للشباب

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السيسي يدعو ملك البحرين لحضور المنتدى العالمي للشباب السيسي يدعو ملك البحرين لحضور المنتدى العالمي للشباب

التحرير

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تسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن دعوته لحضور فعاليات أعمال المنتدى العالمى للشباب الذى تستضيفه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الرسالة سلمتها السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة مصر لدى المملكة، خلال استقبال آل خليفة لها فى قصر الصافرية اليوم الثلاثاء.

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وأعرب حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة، متمنياً نجاح أعمال هذا المنتدى العالمى الهام وتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يخدم قضايا الشباب وتطلعاتهم، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التى تجمع بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة فى العديد من المجالات.

وأشار ملك البحرين إلى أهمية جهود الشباب فى بناء حضارات الدول وتحقيق أهداف تنميتها المستدامة، وأكد على أهمية تهيئتهم وتسليحهم بالعلم لتولى المناصب القيادية فى كافة القطاعات خدمةً لأوطانهم

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التحرير

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