الوحش يعارض مقترح منح المرأة نصف ثروة زوجها (فيديو)

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عارض المحامي نبيه الوحش، مقترحًا تقدمت به النائبة آمنة نصير للبرلمان يقضي بإعطاء المرأة نصف ثروة الزوج حال وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يعتبر تعدي على حقوق الرجل.

وأضاف الوحش خلال حواره ببرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه مع تطبيق القانون ضد أي زوج يتقاعس في دفع نفقة الزوجة ومصروفات الأولاد بل ويحرم من الرؤية أو الحضانة.

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وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الشريعة وعضو مجلس النواب، أنها في صدد تقديم اقتراح إلى البرلمان بإقرار قانون يقضي باقتسام ثروة الزوجين بينهما إذا حدث طلاق، خاصةً أن ما يحققه الزوج من ثروة بعد الزواج يكون نتيجة جهد مشترك بينه وبين زوجته، ومن العدل أن تقتسمها معه إذا وقع الطلاق، بحد قولها.

