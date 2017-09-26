توصيل خدمة الصرف الصحي لـ20 ألف نسمة بأخميم في سوهاج (صور)

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار العمل بمشروع توصيل خطوط الصرف الصحي إلى منطقة الخلوة، ومنطقة نجع أبو حسين بمركز أخميم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي داخل قرى ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم الثلاثاء أن مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي إلى تلك المنطقة تكلف 3.5 مليون جنيه، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة سكان المنطقة البالغ عددهم 20 ألف نسمة.

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وأضاف محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه سيتم ربط خط الطرد الرئيسي من منطقة الوزات حتى المحطة الرئيسية بالخلوة وسيتم الانتهاء من أعمال توصيل خط الطرد خلال 15 يومًا، على أن تتم أعمال الرصف ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من البدء الفعلي في العمل بجميع الخطوط، كما سيتم إنشاء معدية أسفل الترعة المغطاة، وذلك لعدم إنشاء محطة رفع توفيرًا للنفقات الباهظة.