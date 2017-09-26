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مكرم محمد: العراق سيتفتت لو انفصل كردستان عنه

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مكرم محمد: العراق سيتفتت لو انفصل كردستان عنه مكرم محمد: العراق سيتفتت لو انفصل كردستان عنه

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العالم يتوجس من انفصال كردستان العراق، معقبًا: «مجلس الأمن يخشى حدوث حروب وصراعات مسلحة، وأمريكا تخاف من حدوث صدامات في مناطق متنازع عليها، والحكومة العراقية تريد الحفاظ على وحدة أراضيها».

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وتابع محمد أحمد، خلال لقائه مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «أم بي سي »: «لو انفصل إقليم كردستان عن العراق، فسيتفتت، فالجنوب والغرب سيصبح كل منهما دولة صغيرة، وستسوء أحوال الإقليم إذا طالب أكراد تركيا بالانفصال، وخاصة أنهم أكبر كتلة كردية في المنطقة».

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