بالصور.. افتتاح المدارس اليابانية بالسويس في احتفالات أكتوبر المقبل

السويس – حسام الدين أحمد

قال اللواء يسري عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمة، إن هناك 45 مدرسة يابانية جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء بالفعل من 8 مدارس، وكان اختيار مواقعها وفقًا للمساحات الخالية التي وفرتها المحافظات.



وأضاف خلال زيارته للمدرسة المصرية اليابانية في السويس، بصحبة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التجربة بدأت بـ 45 مدرسة، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وكشف أنه سيجري الثبات على هذا العدد من المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تستخلص نموذج التجربة وتطبقها في بقية المدارس بعد تدريب المعلمين على طريقة التدريس.

وعن المدرسة اليابانية في السويس، قال إن افتتاحها رسميًا سيكون بعد أسبوعين بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.