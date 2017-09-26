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بغداد: إذا لم تخضع مطارات كردستان للحكومة سيتم حظر الرحلات الجوية إليها

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مصراوي Masrawy

بغداد: إذا لم تخضع مطارات كردستان للحكومة سيتم حظر الرحلات الجوية إليها

07:51 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بغداد: إذا لم تخضع مطارات كردستان للحكومة سيتم حظر الرحلات الجوية إليها

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فرض حظر على الرحلات الجوية من وإلى كردستان العراق خلال ثلاثة أيام في حال عدم خضوع مطارات الإقليم للحكومة الاتحادية، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز".

وقرر المجلس أيضا إخضاع المنافذ الحدودية للإقليم لسيطرة السلطات المركزية في بغداد.

وأكد العبادي أن العراقية "ستفرض سيادتها الاتحادية" على كامل أراضي العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع: "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته، ويجب أن تعود الموازنة الاتحادية للحكومة المركزية بموجب الدستور".

واتهم العبادي مسؤولين أكراد بـ"ضخ" الكراهية بين المواطنين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إجراء سلطات كردستان العراق، أمس الاثنين، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 % وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستفتاء كردستان إن النتائج الرسمية للتصويت سيتم الإعلان عنها في غضون 72 ساعة بعد انتهاء الاقتراع.

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مصراوي Masrawy

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