الـ«واتس أب» يُقرب خالد رفعت من خوض انتخابات الزمالك

التحرير

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دخل خالد رفعت مدير التسويق السابق في الزمالك ونجل أحمد رفعت نجم القلعة البيضاء الأسبق في قائمة المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر إقامتها 23،24 نوفمبر المقبل على قائمة أحمد سليمان الذي أعلن عن خوضه الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس.

وعلمت «التحرير» أن جبهة "سليمان" بدأت في التنسيق مع «رفعت» لخوض الانتخابات القادمة على منصب العضوية للاستفادة من شعبية والده وحصولهم على دعم الرياضيين القدامى وشهدت الايام الماضية اتصالات وجلسات بين الطرفين بعدها تم ضم رفعت إلى المجموعة السرية على "واتس آب" وتجمعهم مع عدد من رموز النادي وكبار الأعضاء المعارضين لرئيس الزمالك الحالي للتأكيد له على حصولهم على دعم عدد كبير من كبار الأعضاء.

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ويدرس نجل نجم الزمالك السابق الموقف من كافة جوانبه قبل إعلانه رسميًا عن خوضه الانتخابات المقبلة على قائمة أحمد سليمان التي تضم حتى الأن هاني العتال على منصب النائب وسيف العماري على منصب أمين الصندوق ومحمد أبو العلا ومصطفى عبد الخالق ومصطفى بدوي في العضوية.