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أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار في الأقصر

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مصراوي Masrawy

أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار في الأقصر

07:30 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار في الأقصر

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس :

كشف مصدر أمني بمدينة الأقصر عن سبب إقدام سيدة في العقد الثالث من العمر وأم لطفلين على الانتحار، بإطلاق الرصاص على نفسها مستخدمة سلاح زوجها، حيث تبين أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد وفاة والدتها في حريق شب بشقتها.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بالعثور علي جثة سيدة تدعى "ن. و . ي" تبلغ من العمر 25 عامًا، متزوجة من "ر. م" البالغ من العمر 28 عامًا بداخل منزلها مصابة بطلق ناري.

وتبين من التحريات، أن القتيلة كانت تعاني من اضطرابات نفسية إثر وفاة والدتها عقب اندلاع حريق هائل بمنزلها بمنطقة شرق السكة نتيجة تسرب لغاز البوتاجاز.

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