مصرع طفلة بطلق ناري طائش في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري طائش، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجدها في موقع تجدد خصومة ثأرية وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين بقرية تابعة لمدينة أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شطب بمصرع الطفلة "ف.م" 8 سنوات، بطلق ناري طائش بالبطن أثناء تبادل إطلاق النار في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة القرية، ومرورها بمكان الواقعة.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، فيما جرت السيطرة على الأحداث ووقف إطلاق النار بين العائلتين.

وتكثف مباحث أسيوط من جهودها لضبط الجاني.