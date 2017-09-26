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مصرع طفلة بطلق ناري طائش في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع طفلة بطلق ناري طائش في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

07:27 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مصرع طفلة بطلق ناري طائش في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري طائش، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجدها في موقع تجدد خصومة ثأرية وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين بقرية تابعة لمدينة أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شطب بمصرع الطفلة "ف.م" 8 سنوات، بطلق ناري طائش بالبطن أثناء تبادل إطلاق النار في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة القرية، ومرورها بمكان الواقعة.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، فيما جرت السيطرة على الأحداث ووقف إطلاق النار بين العائلتين.

وتكثف مباحث أسيوط من جهودها لضبط الجاني.

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