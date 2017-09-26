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إخلاء سبيل أطباء التخدير المتهمين في وفاة طفلة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل أطباء التخدير المتهمين في وفاة طفلة بأسيوط

07:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل أطباء التخدير المتهمين في وفاة طفلة بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصدرت نيابة أول أسيوط، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل 3 أطباء تخدير، بعد حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية المتهمين فيها بالتسبب في وفاة طفلة أثناء إجراء عملية جراحية.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، باتهام أهالي طفلة تدعى "نعمة .ج " 9 سنوات أطباء التخدير بالتسبب في وفاة ابنتهم عقب تخديرها قبل إجراء عملية في الساعد الأيمن، إثر إصابتها في حادث، وتوفيت داخل غرفة العمليات نتيجة حساسية نادرة ضد جرعة المخدر.

جرى استدعاء الأطباء المتهمين وهم "ه.أ" مدرس مساعد بقسم التخدير، و"ه.م" طبيبة تخدير، و"ن.م" طبيبة تخدير لمقر القسم، وبالعرض على النيابة، قرر المستشار أحمد رأفت رئيس نيابة قسم أول أسيوط، حبس المتهمين.

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مصراوي Masrawy

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