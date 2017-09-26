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في جلسة عاجلة .. حبس شاذ 6 سنوات بتهمة ممارسة الفجور بالدقي

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مصراوي Masrawy

في جلسة عاجلة .. حبس شاذ 6 سنوات بتهمة ممارسة الفجور بالدقي

07:04 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

في جلسة عاجلة .. حبس شاذ 6 سنوات بتهمة ممارسة الفجور بالدقي

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح الدقي، في جلسة عاجلة، اليوم الثلاثاء، المتهم (مصطفى. أ)، طالب، بالحبس 6 سنوات، وتغريمه 300 جنيه، في اتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي بمنطقة الدقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي ربيع، وسكرتارية محمد حلمي.

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن المتهم (مصطفى. أ،) طالب بمعهد عالي بالهرم، ضمن المشاركين بحفل "مشروع ليلي" في التجمع الخامس.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمة لمصراوي، أن المتهم عقب الانتهاء من الحفل اتفق مع أخر لممارسة الفجور داخل أحدى الشقق بمنطقة الدقي، وتمكنت مباحث الآداب من القبض على المتهم.

حرر محضر بالواقعة، الذي حمل رقم 16261 لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي والتي قضت بالحكم السابق.

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مصراوي Masrawy

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