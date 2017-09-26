الطيران الحربي الروسي يشن عشرات الغارات على ريف إدلب

حلب - (د ب أ):

كثفت القوات الروسية قصفها على محافظة أدلب شمال غرب سورية مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية: "كثفت الطائرات الحربية الروسية قصفها على مدن وبلدات محافظة إدلب حيث شنت تلك الطائرات اليوم الثلاثاء عشرات الغارات على مدن وبلدات ترمانين- والغسانية والجانودية وعين السودة وبداما والناجية ومدينة جسر الشغور وبلدة سنجار وكفرنبل) إضافة إلى غارات على محيط مدينة إدلب".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن صاروخا بعيد المدى يعتقد أنه أطلق من البوارج الروسية في البحر المتوسط سقط على أطراف بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي وتكرر القصف على ذات المنطقة لكن بواسطة الطيران الحربي الروسي، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما سقط صاروخ بعيد المدى يعتقد أيضا أن مصدره البوارج الروسية سقط قرب مبنى مشفى شام في مدينة كفرنبل"، مشيرا إلى الطيران الحربي الروسي استهدف بناء المشفى بشكل مباشر بعد القصف الصاروخي، ما تسبب بحدوث دمار واسع بالمشفى وخروجه عن الخدمة بشكل كامل".

وقال مصدر في الدفاع المدني في مدينة ادلب لوكالة الانباء الالمانية إن الطيران الروسي والسوري دمر ثمانية مراكز طبية ومشافي وأربعة منهم خرجوا عن الخدمة بشكل كامل أضافة الى استهداف ثلاثة مراكز للدفاع المدني وخرجت جميعها عن الخدمة، كما تعرضت محطات الكهرباء في خان شيخون وسراقب وبلدة النيرب إلى قصف مماثل أخرج محطتين منهم عن الخدمة.

وكانت مصادر طبية في محافظة ادلب قالت في تصريحات صحفية اليوم ان قصف الطيران الروسي والسوري منذ منتصف الشهر الجاري خلف اكثر من 120 قتيلاً وعشرات الجرحى.