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مجلس الوزراء العراقي يوقف الرحلات الجوية في إقليم كردستان

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مجلس الوزراء العراقي يوقف الرحلات الجوية في إقليم كردستان مجلس الوزراء العراقي يوقف الرحلات الجوية في إقليم كردستان

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قال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، إنه جرى إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الأخرى إلى مطاري أربيل والسليمانية أو المغادرة منهما إلى الدول الآخرى، ويبقى هذا الإيقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل مطاري أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين، للقيام بالمهام المحددة قانونًا. 

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "يستثنى من القرار أعلاه الرحلات ذات الطابع الإنساني، والتى يجب أن تحصل على موافقات خاصة من السلطات الاتحادية، وكذلك الرحلات الطارئة التي يوافق على استثنائها رئيس مجلس الوزراء".

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وقررت العراقية إخضاع المنافذ الحدودية البرية كافة التى تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق إقليم كردستان، لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، وغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التى تستخدم للعبور بين اقليم كردستان ودول الجوار.

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التحرير

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