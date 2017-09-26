أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شيخ الأزهر: مشيرة خطاب جديرة بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

Google+ Print
شيخ الأزهر: مشيرة خطاب جديرة بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو شيخ الأزهر: مشيرة خطاب جديرة بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، جديرة بأن تتولى هذا المنصب الأممى الرفيع، وهى أول مرة تترشح فيها امرأة عربية بهذه الخبرة لهذا المنصب، ما يعد فرصة ذهبية لإبراز ثقافة هذه المنطقة العريقة وحضارتها الثرية أمام العالم، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة واحترامها، والتعريف بثقافة الشرق الرامية إلى تحقيق السلام والتعايش المشترك بين الناس جميعًا.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة والاتحاد الإفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، وبرفقتها السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، والذي يرأس حاليًا حملة دعم الترشيح المصري لهذا المنصب الأممي الرفيع.

شاهد أيضا

من جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها البالغ والعميق لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الوسطى والمعتدل فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب، موضحةً أن التعليم هو الركيزة الأساسية الت ىيمكن من خلالها مكافحة هذه القوى الظلامية التى تهدد المنطقة والعالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا