لماذا يعيش صناع الإرهاب بالخارج دون ملاحقة دولية؟

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ارتبط وصول الإخوان إلى السلطة بالعنف، حيث بدأت بالصيحة التي هددت بحرق مصر إذا لم يعلن القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية فوز مرشحهم بالرئاسة، وانتهت بإشارة إلى مناصريهم في سيناء بعدم التوقف عن العنف إلا بعد عودتهم إلى سدة الحكم مرة أخرى.

لم تبتعد جماعة الإخوان المسلمين عن التنظيمات الأخرى التي كانت تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث تضامنت معها، حيث كان هناك كيان مشترك يضم قيادات من التنظيمات المختلفة، وهو ما تم تسميته بـ"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، التي ضمت تحت مظلتها شخصيات تنتمي إلى الإخوان والسلفيين وأصحاب الفكر الجهادي.

بعد ثورة يناير لم يكن لدى هذه التنظيمات السلفية الحركية فرصة أفضل لفرض سيطرتهم، والعبث في هوية وثقافة المجتمع المصري، لذلك بدأت تفكر بجدية في الوصول إلى عرش مصر، ولم يجدوا أزمة في العودة عن الفتاوى التي خرجت منهم بتحريم العمل في السياسة، بالحديث عن وجود قاعدة فقهية تقول: "الضرورات تبيح المحظورات"، حيث اتخذوها لتبرير موقفهم من المشاركة السياسية.

بدأت صفقة تحدث بين الإخوان والتنظيمات الأخرى بعد مرور 19 يومًا فقط قضاها مرسي في السلطة، حيث أصدر قرارًا بالعفو شمل 588 سجينا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، ولم يقف عند ذلك الحد، حيث أرسلها مباشرة إلى مصلحة السجون، لتفرج عن 83 سجينًا، كانوا في سجن العقرب "شديد الحراسة بطرة"، رغم أن جميع هؤلاء من المحظور العفو عنهم بموجب جميع قوانين وقرارات العفو الرئاسية.

وأصدر مرسي 8 قرارات للعفو في عهده، شملت أسماء نحو 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر، وكانت تلك القرارات بداية صفقة بين الجماعات التكفيرية والإخوان، وذلك بمبدأ "الدعم مقابل الحرية".

في ديسمبر 2012 كشفت جماعة الإخوان عن وجهها القبيح، ومدى كراهيتها لكل من يعارضها، وذلك عندما شكًلت من عناصرها ميليشيات للتعذيب، حيث تجمعوا أمام قصر الاتحادية لمواجهة شباب المعارضة، وقامت مجموعات منهم بإنشاء ما يشبه السلخانات.

بينما لم تقم جماعة الإخوان بإدانة ذلك الفعل، كما دعمتها في موقفها الجماعات التكفيرية وأصحاب الفكر السلفي، وبدأت الجماعة في محاربة كل مؤسسات الدولة، حيث حاصرت المحكمة الدستورية العليا، تزامنًا مع نظر منازعتى التنفيذ المقامتين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012، المعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

بعد التأكد من وجود نية لأخونة الدولة، وعدم الاعتراف بمؤسساتها، بدأت موجات الغضب الشعبية تتصاعد، التي انتهت بالتمرد على نظام الإخوان، ونزول الملايين في 30 يونيو، وإزاحة الجماعة من السلطة وبداية عهد جديد يسير وفق خارطة طريق محددة الأهداف.

"ما يحدث في سيناء سيتوقف في الثانية التي يعلن فيها السيسي أنه تراجع عن قراره، وصحح الوضع وأن مرسي عائد إلى ممارسة سلطاته"، إشارة أطلقها البلتاجي في محاولة بائسة لعودتهم إلى سدة الحكم مرة أخرى، لكنها لم تكن إلا دليل إدانة بوجود صلة بين جماعته وولاية سيناء التي ظلت منذ ذلك الحين في حرب مع الدولة.

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ولم تتوقف العمليات الإرهابية في سيناء، كما ركزت في ضرباتها على الأقباط، بتهديدهم بالقتل إذا لم يتركوا منازلهم، كما بدأت ذئابهم المنفردة في تنفيذ عمليات انتحارية مثل التي استهدفت الكنيسة البطرسية.

وعلى الرغم من التاريخ الدموي لجماعة الإخوان ومناصريها، الذي بدأ باستخدام العنف، وما يفعله النظام في مواجهة الإرهاب، فلم يتم اتخاذ أية إجراءات على صناع الإرهاب، في الوقت الذي يتم فيه فرض عقوبات على مصر بدعوى عدم الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

في الوقت الذي تترك فيه قيادات الإخوان الهاربة، التي تؤيد العمليات الإرهابية دون عقاب أو ردع، وفي هذا يقول الدكتور مصطفى عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي لـ"التحرير" إن الشخص الذي يقوم بعملية التحريض هو مساهم في ارتكاب الجريمة، وأنه لا بد من معاقبته مثله مثل منفذ العمل الإرهابي، ولا يوجد تفريق في القانون بين المنفذ والمحرض الذي دفعه إلى القيام بذلك الفعل.

وحرمت الولايات المتحدة مصر من 100 مليون دولار الشهر الماضي، التي كانت ستذهب كمساعدات عسكرية واقتصادية، كما قام مجلس الشيوخ بخفض المساعدات العسكرية 300 مليون دولار، بسبب ما اعتبره انتهاكا للحريات ولتحسين سجلها في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبخصوص عدم تسليط منظمات المجتمع المدني الضوء على ما يحدث من عنف ضد المجندين، والتركيز على أخطاء في ممارسة ملف الحريات من جانب الحكومة، يرد على ذلك ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: "إن المنظمات تتحرك حسب النشاط الذي تقوم به، نحن ضد العنف أيا كان مصدره، سواء حكومي أو جماعة أو عصابة"، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني ضد العنف بأي صورة من صوره.

وحول العقوبة التي يقرها القانون ضد المحرضين في الخارج، يقول الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن هناك نصا عاما في قانون العقوبات يحكم جرائم الاعتداء على أمن الدولة التي ترتكب من الخارج، أو التي تحدث في الداخل، وهي الموجودة في المادة الثانية من قانون العقوبات.

وأوضح عبيد في تصريحاته لـ"التحرير" أن من يرتكب جريمة في الداخل أو الخارج، ومن اشترك في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر يعتبر مسؤولا عنها وفقًا للقواعد العامة، ويتم تطبيق عقوبة الجريمة نفسها على المحرضين عليها، مشيرًا إلى أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها.

ولفت إلى أنه إذا اتفق أفراد يعيشون خارج مصر على قلب نظام الحكم أو تشويه الدولة، وقاموا بتحريض شخصيات قاطنة داخل البلاد، فإن العقوبة يتم تنفيذها على المحرض والمنفذ على حد سواء، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق العقوبة على المحرضين ضد الدولة يعود إلى القاضي.

واستطرد: "نحن نتحدث عن القواعد العامة في قانون العقوبات، وهناك جهات تقوم بالتعامل مع هؤلاء المجرمين مثل الإنتربول والشرطة الدولية وتعاون القضاء الدولي، كما توجد اتفاقيات تسليم المجرمين".