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تحرير 88 قضية تموينية لمخابز بني مزار بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 88 قضية تموينية لمخابز بني مزار بالمنيا

06:37 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تحرير 88 قضية تموينية لمخابز بني مزار بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، عن تحرير عدد 88 قضية تموينية مخالفة لأصحاب مخابز بلدية تابعة للمجلس القروي بني صامت والقرى التابعة له، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة تموين بني مزار لمتابعة المخابز البلدية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المخابز ورصد أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار: إن الحملة أسفرت عن تحرير65 محضرًا مخالفًا لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية وتشغيل عمال بدون شهادات صحية، وعدد23 محضرًا ما بين نقص وزن، وعدم وجود لوحة مواعيد، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف.

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