المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد
المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد
06:32 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
الشيخ ناصر مرسي
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلن الشيخ ناصر مرسي، رئيس منطقة المنيا الأزهرية، عن وصول الكتب المدرسية للطلاب بالمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، الابتدائية، والإعدادية والثانوية بكافة الإدارات.
وأوضح رئيس منطقة المنيا الأزهرية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "إن 70 % من الكتب المدرسية وصلت إلى المعاهد من إجمالي الكتب المقررة، لافتًا إلى أنه جارٍ تباعًا تسلم المتبقي من الكتب لجميع الطلاب".
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