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المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد

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مصراوي Masrawy

المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد

06:32 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد

الشيخ ناصر مرسي

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الشيخ ناصر مرسي، رئيس منطقة المنيا الأزهرية، عن وصول الكتب المدرسية للطلاب بالمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، الابتدائية، والإعدادية والثانوية بكافة الإدارات.

وأوضح رئيس منطقة المنيا الأزهرية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "إن 70 % من الكتب المدرسية وصلت إلى المعاهد من إجمالي الكتب المقررة، لافتًا إلى أنه جارٍ تباعًا تسلم المتبقي من الكتب لجميع الطلاب".

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