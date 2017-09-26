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سنغافورة تحذر من تنامي التشدد بعد فيديو لمقاتل داعشي

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مصراوي Masrawy

سنغافورة تحذر من تنامي التشدد بعد لمقاتل داعشي

06:40 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

سنغافورة تحذر من تنامي التشدد بعد فيديو لمقاتل داعشي

علم سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ):
حذرت السلطات في سنغافورة من تزايد المخاوف من تنامي الراديكالية بين المواطنين، اليوم الثلاثاء، عقب الكشف مؤخرا عن مقطع فيديو لتنظيم (داعش) يظهر فيه مقاتل سنغافوري للمرة الأولى.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن المقاتل، الذى يعرف نفسه باسم أبو عقيل، قد ظهر في مقطع الفيديو وهو يدعو للانضمام إلى داعش، في مناطق تشمل شرق أسيا وليبيا واليمن وغرب أفريقيا.

وأفادت تقارير بأن مركز الحياة الإعلامي، هو من أصدر مقطع الفيديو لتنظيم داعش.

وأكدت وزارة الداخلية السنغافورية، أول أمس الأحد، أن الرجل يدعى ميجات شهدان بن عبد الصمد، 39 عاما، ويعتقد أنه يعيش في سوريا.

وقال البيان إن اشتراك المقاتل في نزاع مسلح خارج البلاد يعرض أمن سنغافورة للخطر.

وأضاف البيان أن هذا الامر يبعث على القلق بشكل خاص لان المقاتل روج بنشاط لأيديولوجية التنظيم التي تتسم بالعنف، وحث غيره من السنغافوريين عبر مقطع الفيديو للانضمام إليه في القتال.

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