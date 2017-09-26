الجيش اليمني يعلن مقتل 12 مسلحًا من الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 عنصرا من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من بينهم قياديان اثنان في غارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة صعدة 242 كيلومترا شمال صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر بالعمليات المشتركة قولها، إن قائد عمليات منطقة الربوعة الذي يعتقد بأنه إيراني الجنسية، قتل إلى جانب مسؤول العمليات الهجومية المكنى أبو الكرار الصعدي وعشرة آخرين، إثر غارات لطيران التحالف العربي صباح أمس الاثنين في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن الغارة التي سقط فيها قائد عمليات الربوعة، "استهدفت اجتماعاً كان يترأسه في منزل بآل زماج تم تدميره بالكامل".

وفي السياق نفسه أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب "أن أكثر من خمسين عنصراً من المليشيا (الحوثيون وقوات صالح ) لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر الحالي في معارك بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية".

وأضاف المصدر أن صرعى المليشيا قتلوا خلال عمليات تسلل حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك حتى اللحظة.

ومنذ أكثر من عامين تخوض قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي معارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في مناطق بمحافظة صعدة، التي يتواجد فيها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، استطاع فيها الطرف الأول السيطرة على مناطق بالمحافظة المحاذية للحدود السعودية.