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تنفيذ أكثر من 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ أكثر من 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

06:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تنفيذ أكثر من 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 52 ألفا و279 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 300 حكم جنائي، و19 ألفا و563 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و429 حكم حبس مستأنف، و22 ألفًا و832 حكم غرامة، و22 ألفًا و832 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

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