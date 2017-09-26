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"الأمن العام": ضبط 260 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و11 متهمًا في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

"الأمن العام": ضبط 260 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و11 متهمًا في 24 ساعة

06:33 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار ٢٤ ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 260 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 9 تشكيلات ضموا 30 متهما ارتكبوا 4 سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن 96 سجينا ومتهما هاربين من السجون العمومية ومن أحكام المراقبة، و77 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية، وضبط 11 متهما بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وبحوزتهم فرد محلي الصنع و10 قطع سلاح أبيض، وإعادة 4 سيارات مسروقة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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