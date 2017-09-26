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​"مميش": عودة شركة "مرسيدس" للسوق المصري

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مصراوي Masrawy

​"مميش": عودة شركة "مرسيدس" للسوق المصري

06:30 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الفريق مهاب مميش

كتب- محمد غايات:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء تناول حل مشاكل المستثمرين وجذب استثمارات جديدة لمنطقة محور قناة السويس.

وأضاف مميش، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اللقاء كان مع المدير الإقليمي لشركة "مرسيدس" التي تركت السوق المصري نتيجة لخلافات مع بعض المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن شركة مرسيدس تقدمت بطلب إلى المصرية بالعودة للسوق المصري مرة أخرى، موضحًا أنه تم تحديد موعد مع رئيس الوزراء لإنهاء كافة العقبات والنزاعات أمامهم وبالفعل وجه رئيس الوزراء على العمل على تذليل العقبات أمام الشركة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن شركة مرسيدس ستقوم بإنشاء مصنع لتجميع السيارات على مساحة 96 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، موضحًا أن المصنع سيخدم ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال الرئيس الإقليمي لشركة "مرسيدس"، إنهم سعداء بعودة استثمارات الشركة لمصر وإنشاء المصنع سيخدم المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أننا توصلنا مع الحكومة المصرية لإتفاق بتذليل كافة العقبات التي تواجهنا.

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