ماكرون يدعو لتشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية
ماكرون يدعو لتشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية
06:13 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس - (د ب أ):
دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية مشتركة.
وقال ماكرون فى خطاب مهم حول مستقبل الاتحاد الاوروبى إن "أساس كل مجتمع سياسى هو الأمن"، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه تحديا مزدوجا يتمثل فى فك الارتباط "التدريجى والحتمي" مع أمريكا بالإضافة إلى التهديد الارهابى.
وأضاف أن أوروبا يجب أن تتمتع بقدرة تدخل مستقلة مكملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتحتاج إلى تطوير ثقافة استراتيجية مشتركة.
واقترح الرئيس الفرنسي تشكيل "قوة تدخل مشتركة" وأكاديمية استخبارات أوروبية، مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة.
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