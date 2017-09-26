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ماكرون يدعو لتشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو لتشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية

06:13 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ماكرون يدعو لتشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية مشتركة.

وقال ماكرون فى خطاب مهم حول مستقبل الاتحاد الاوروبى إن "أساس كل مجتمع سياسى هو الأمن"، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه تحديا مزدوجا يتمثل فى فك الارتباط "التدريجى والحتمي" مع أمريكا بالإضافة إلى التهديد الارهابى.

وأضاف أن أوروبا يجب أن تتمتع بقدرة تدخل مستقلة مكملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتحتاج إلى تطوير ثقافة استراتيجية مشتركة.

واقترح الرئيس الفرنسي تشكيل "قوة تدخل مشتركة" وأكاديمية استخبارات أوروبية، مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة.

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مصراوي Masrawy

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