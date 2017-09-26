إسرائيل تعيد تقييم وضع العمال الفلسطينيين

تل أبيب - (د ب أ):

باتت العلاقة الهشة بين آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت المجهر من جديد، وذلك بعد أن قتل عامل فلسطيني ثلاثة من أفراد الأمن الإسرائيليين اليوم الثلاثاء.

ويعد المهاجم، ويدعى نمر محمود أحمد جمال (37 عاما)، واحدا من بين نحو 30 ألف فلسطيني ممن حصلوا على تصاريح من وزارة الدفاع الإسرائيلية للعمل في مستوطنات إسرائيلية شديدة الحراسة؛ و70 ألف فلسطيني أخرين يسمح لهم بالخروج من الضفة الغربية المحتلة والعمل داخل إسرائيل.

وفي حين انخفض عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل انخفاضا كبيرا بعد موجة من التفجيرات الانتحارية الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، دعا الجيش الإسرائيلي إلى زيادة التصاريح الممنوحة لهم، بزعم أن زيادة ربح تلك العمالة يقلل من تحفيزهم على مهاجمة الإسرائيليين.

وسيعرض حادث اليوم الثلاثاء برنامج التصاريح للخطر، حيث دعا عدد كبير من السياسيين الاسرائيليين إلى إعادة تقييم برنامج التصاريح.

وقال النائب ديفيد بيتان من حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " يجب منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية فورا، إن الارهاب الفلسطيني يستغل نوايانا الحسنة لقتل الإسرائيليين".

من جهته قال نتانياهو ان تصاريح العمل لعائلة جمال بأسرها "تم إلغاؤها " وأن منزله سيتم هدمه.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد أعلنت أن مهاجما أطلق الرصاص وقتل ثلاثة أفراد أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة في الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سامري، أن المهاجم حاول دخول مستوطنة هار هدار شمال القدس مع عمال فلسطينيين ثم فتح النار على أفراد الأمن هناك.