أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إسرائيل تعيد تقييم وضع العمال الفلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسرائيل تعيد تقييم وضع العمال الفلسطينيين

06:10 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إسرائيل تعيد تقييم وضع العمال الفلسطينيين

أفيغدور ليبرمان

تل أبيب - (د ب أ):

باتت العلاقة الهشة بين آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت المجهر من جديد، وذلك بعد أن قتل عامل فلسطيني ثلاثة من أفراد الأمن الإسرائيليين اليوم الثلاثاء.

ويعد المهاجم، ويدعى نمر محمود أحمد جمال (37 عاما)، واحدا من بين نحو 30 ألف فلسطيني ممن حصلوا على تصاريح من وزارة الدفاع الإسرائيلية للعمل في مستوطنات إسرائيلية شديدة الحراسة؛ و70 ألف فلسطيني أخرين يسمح لهم بالخروج من الضفة الغربية المحتلة والعمل داخل إسرائيل.

وفي حين انخفض عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل انخفاضا كبيرا بعد موجة من التفجيرات الانتحارية الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، دعا الجيش الإسرائيلي إلى زيادة التصاريح الممنوحة لهم، بزعم أن زيادة ربح تلك العمالة يقلل من تحفيزهم على مهاجمة الإسرائيليين.

وسيعرض حادث اليوم الثلاثاء برنامج التصاريح للخطر، حيث دعا عدد كبير من السياسيين الاسرائيليين إلى إعادة تقييم برنامج التصاريح.

وقال النائب ديفيد بيتان من حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " يجب منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية فورا، إن الارهاب الفلسطيني يستغل نوايانا الحسنة لقتل الإسرائيليين".

من جهته قال نتانياهو ان تصاريح العمل لعائلة جمال بأسرها "تم إلغاؤها " وأن منزله سيتم هدمه.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد أعلنت أن مهاجما أطلق الرصاص وقتل ثلاثة أفراد أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة في الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سامري، أن المهاجم حاول دخول مستوطنة هار هدار شمال القدس مع عمال فلسطينيين ثم فتح النار على أفراد الأمن هناك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفي

    أخبار

  • إسرائيل ترحب بإعادة انتخاب ميركل وتلتزم الصمت حيال صعود اليمين المتطرف

    أخبار

  • مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس على يد فلسطيني

    أخبار

  • إصابة 4 مستوطنين في عملية نفذها شاب فلسطيني شمال القدس

    أخبار

إعلان

ddbf0883ed.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة