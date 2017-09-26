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المجر تتعهد بإحباط محاولات أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

المجر تتعهد بإحباط محاولات أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

06:08 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المجر تتعهد بإحباط محاولات أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو

كييف - (د ب أ):

تعهدت المجر بإحباط محاولات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، بعد أن وقع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو على قانون يقيد التعليم بلغات الاقليات العرقية.

ويأتي القانون في إطار المحاولة للحد من النفوذ الروسي في أوكرانيا التي يقسمها تمرد انفصالي تدعمه في الشرق، بالاضافة إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في الجنوب.

إلا أن القانون سيؤثر أيضا على الأقليتين العرقيتين من المجر ورومانيا، حيث انتقدته قيادات الدولتين بشدة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء: "نضمن أن كل هذا سيكون مؤلما بالنسبة لأوكرانيا في المستقبل".

وكان مكتب بوروشينكو أعلن في وقت متأخر، أمس الإثنين، أنه قد وقع القانون.

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