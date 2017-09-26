"تحالف ميركل" يبحث تداعيات التراجع الكبير في نتيجة الانتخابات

برلين - (د ب أ):

عقدت الكتلة البرلمانية الجديدة لتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، اليوم الثلاثاء، جلستها التأسيسية، في العاصمة برلين.

يأتي ذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت، أول أمس الأحد، والتي مني فيها التحالف بتراجع كبير في نسبة التأييد التي حصدها مقارنة بانتخابات 2013.

ويجمع التحالف كلا من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وكانت ميركل وهورست زيهوفر، زعيم الحزب البافاري، على رأس الحاضرين في الجلسة الأولى للكتلة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن ميركل وزيهوفر عقدا اجتماعا مغلقا في وقت سابق قبل ظهر اليوم لبحث الوضع، وأن زيهوفر طالب بعدم العودة إلى الأجندة العادية بعد هذه النتيجة ولاسيما التراجعات التي مني بها حزبه في بافاريا (-5ر10 نقاط مئوية).

كما طالب زيهوفر بإغلاق ما أسماه " جناحا يمينيا مفتوحا" في سياسة حزبي التحالف.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي حصل في انتخابات أول أمس على 9ر33% وفقا للنتائج شبه النهائية وذلك بتراجع 7ر8 نقطة مئوية مقارنة بنتيجة الحزب في انتخابات 2013.