لسوء حالة النظافة.. إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق
لسوء حالة النظافة.. إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق
06:05 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. تصدع منزل من 7 طوابق في المحلة بسبب بناء برج سكني
المنوفية - مروة فاضل:
قرر مجدي عبده أبو السعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، إحالة مدير مدرسة إبنهس الابتدائية الجديدة للتحقيق.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينة، وتبين سوء حالة النظافة في فناء المدرسة وعدم قص الأشجار وعدم صيانة دورات المياه.
كما تفقد رئيس المدينة، مدرسة بهجة يوسف الإعدادية بنات بقويسنا، موجهًا الشكر لمديرة المدرسة على نظافة المدرسة وانتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدرسة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد قص الطلاب شعرهم.. انتظام الدراسة في مدرسة عسكرية بالمنوفية
-
طلاب بالمنوفية عن أسعار المدن الجامعية: "نار".. ومسؤول: "الأسعار زادت"
-
بالصور.. تكريم طلاب أسوان المشاركين في أسبوع شباب الجامعات
-
وفاة مدرس أثناء حضوره طابور الصباح بالمنوفية
إعلان
إعلان