لسوء حالة النظافة.. إحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق

بالصور.. تصدع منزل من 7 طوابق في المحلة بسبب بناء برج سكني

المنوفية - مروة فاضل:

قرر مجدي عبده أبو السعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، إحالة مدير مدرسة إبنهس الابتدائية الجديدة للتحقيق.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس المدينة، وتبين سوء حالة النظافة في فناء المدرسة وعدم قص الأشجار وعدم صيانة دورات المياه.

كما تفقد رئيس المدينة، مدرسة بهجة يوسف الإعدادية بنات بقويسنا، موجهًا الشكر لمديرة المدرسة على نظافة المدرسة وانتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدرسة.