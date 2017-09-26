بعد القبض على 3 أطباء تخدير.. أمر إداري باستمرار العمليات الجراحية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أصدر الأستاذ الدكتور عصام شرقاوي عبد الله، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بمستسفيات جامعة أسيوط، أمرًا إداريًا بأنه على جميع طواقم العمليات، العمل بصورة طبيعية، حسب المعايير المتبعة والمتفق عليها، وتضمن الأمر الإداري بأنه على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والأطباء المقيمين، تنفيذ هذا القرار.

جاء ذلك على خلفية القبض على ثلاثة أطباء تخدير لاتهامهم في التسبب في موت طفلة أثناء إحراء عملية جراحية .

كانت نيابة أول أسيوط، أصدرت أمس الإثنين، قرارًا بحبس مدرس مساعد وطبيبتي تخدير بمستشفى أسيوط الجامعي لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامهم في قضية مقتل طفلة إثر إعطائها مادة مخدرة.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، باتهام أهالي طفلة تدعى "نعمة .ج " 9 سنوات أطباء التخدير بالتسبب في وفاة ابنتهم عقب تخديرها قبل إجراء عملية في الساعد الأيمن، إثر إصابتها في حادث، وتوفيت داخل غرفة العمليات نتيجة حساسية نادرة ضد جرعة المخدر.

جرى استدعاء الأطباء المتهمين وهم "ه.أ" مدرس مساعد بقسم التخدير، و"ه.م" طبيبة تخدير، و"ن.م" طبيبة تخدير لمقر القسم، وبالعرض على النيابة، قرر المستشار أحمد رأفت رئيس نيابة قسم أول أسيوط، حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة القضية.