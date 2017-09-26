السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 أفراد شرطة بالسجن لمدة عام لكل منهم، وبراءة 13 آخرين في قضية التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق ونائبه في عام 2012.

تضمن الحكم معاقبة 10 أفراد ما بين أمناء ومندوبين بالسجن حضوريًا لمدة عام فقط مع الشغل والنفاذ، وبراءة 13 آخرين حضوريًا، لعدم كفاية الأدلة، في واقعة التعدي على اللواء عبد العزيز قورة مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا الأسبق، ونائبه اللواء محمد فايق موسى في 12 أغسطس 2013، واقتياده إلى محطة قطار المنيا، وسط هتافات العشرات من أفراد الشرطة الذين تجمهروا حينذاك وخربوا مكتب مدير الأمن.

وتعد الأحكام الصادرة بحق المدانين حضوريًا أولية قابلة للطعن أمام محكمة النقض بعد 60 يومًا من صدور الحكم.