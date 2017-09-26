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السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

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مصراوي Masrawy

السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

05:51 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 أفراد شرطة بالسجن لمدة عام لكل منهم، وبراءة 13 آخرين في قضية التعدي على مدير أمن المنيا الأسبق ونائبه في عام 2012.

تضمن الحكم معاقبة 10 أفراد ما بين أمناء ومندوبين بالسجن حضوريًا لمدة عام فقط مع الشغل والنفاذ، وبراءة 13 آخرين حضوريًا، لعدم كفاية الأدلة، في واقعة التعدي على اللواء عبد العزيز قورة مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا الأسبق، ونائبه اللواء محمد فايق موسى في 12 أغسطس 2013، واقتياده إلى محطة قطار المنيا، وسط هتافات العشرات من أفراد الشرطة الذين تجمهروا حينذاك وخربوا مكتب مدير الأمن.

وتعد الأحكام الصادرة بحق المدانين حضوريًا أولية قابلة للطعن أمام محكمة النقض بعد 60 يومًا من صدور الحكم.

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