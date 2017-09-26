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ماكرون: لقد نسينا الدفاع عن أوروبا

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مصراوي Masrawy

ماكرون: لقد نسينا الدفاع عن أوروبا

06:03 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ماكرون: لقد نسينا الدفاع عن أوروبا

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ): 

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء: "لقد نسينا الدفاع عن أوروبا".

واعتبر ماكرون فى خطاب مهم حول مستقبل الاتحاد الاوروبى أن أوروبا أصبحت ضعيفة جدًا وبطيئة جدًا وتحتاج إلى أن تكون "ذات سيادة ومتحدة وديمقراطية".

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مصراوي Masrawy

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