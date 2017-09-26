كشف سر موت النحل تحت أشجار الزيزفون

كينت - (د ب أ):

رجح باحثان في بريطانيا أن يكون موت النحل الطنان تحت أشجار الزيزفون بسبب نقص الغذاء ولو بشكل جزئي.

وقال الباحثان هاوكه كوخ وفيليب ستيفينسون من جامعة جرين ويتش في مدينة كينت البريطانية في دراستهما التي تنشر غدا الأربعاء في مجلة "بايولوجي ليترس" المتخصصة في دراسات علم الأحياء إن التفسير المحتمل لهذه الظاهرة هي أن هذا النحل يموت جوعا.

ومن الممكن أن يكون هناك نفوق لأعداد ملفتة للنظر من النحل في فصل الصيف تحت أشجار الزيزفون وخاصة ما يعرف بالزيزفون اللبدي والذي يزدهر نسبيا أواخر العام حيث يتجمع النحل وغيره من الحشرات حسب الباحثَين على الأشجار بحثا عن الرحيق ولكنها لا تجد منه سوى القليل جدا في هذه الأشجار.

غير أن الباحثين أوضحا أيضا أن الموت جوعا ليس هو التفسير الوحيد لظاهرة موت النحل الطنان.

راجع الباحثان العديد من الدراسات بشأن هذا الموضوع وقالا إن الباحثين كانوا يعتقدون حتى الآن أن رحيق شجر الزيزفون سام للنحل ولكنهما لم يجدا أدلة مقنعة على ذلك.

واقترحا الباحثان توفير مصادر بديلة للغذاء في مناطق الزيزفون. وضم أحد أشهر باحثي النحل، ديف جولوسون، من جامعة سوسيكس البريطانية صوته إلى الباحثين كوخ و ستيفنسون، قائلا إن شجرة الزيزفون نفسها ليست ضارة بالنحل.