ترامب يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر

واشنطن - ( د ب أ ):

يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إقليم بورتوريكو، الأسبوع المقبل، لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار ماريا الذى دمر ذلك الاقليم الذي يتكون من مجموعة جزر تابعة للولايات المتحدة.