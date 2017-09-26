ترامب يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر
ترامب يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر
06:00 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن - ( د ب أ ):
يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إقليم بورتوريكو، الأسبوع المقبل، لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار ماريا الذى دمر ذلك الاقليم الذي يتكون من مجموعة جزر تابعة للولايات المتحدة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ستة رسوم بيانية قد تجيب على أسئلتك حول كوريا الشمالية
-
نيويورك تايمز: قرار حظر السفر الأخير لا يعطي مزيدًا من الأمان للأمريكيين
-
وزيرة الدفاع الهندية: لن نرسل جنودا لأفغانستان
-
الخارجية الروسية: أمريكا قد تفرض قيودا على تحليقنا الاستطلاعي فوق
إعلان
إعلان