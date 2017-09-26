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ترامب يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر

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مصراوي Masrawy

يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر

06:00 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ترامب يزور بورتوريكو بعد الإعصار المدمر

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

واشنطن - ( د ب أ ): 

يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إقليم بورتوريكو، الأسبوع المقبل، لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار ماريا الذى دمر ذلك الاقليم الذي يتكون من مجموعة جزر تابعة للولايات المتحدة.

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