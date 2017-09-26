السفير الإسرائيلي في برلين: النتيجة التي حققها حزب البديل الألماني تثير قلقنا

برلين - (د ب أ):

أعرب جيرمي إيساشاروف، السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، عن قلقه البالغ حيال النتيجة القوية التي استطاع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي تحقيقها في الانتخابات البرلمانية، أمس الأول الأحد.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت"، قال إيساشاروف، اليوم الثلاثاء:" بهذا ستكون ثالث أكبر قوة في البرلمان الألماني لحزب يمكن أن يُسْمَع من صفوفه تصريحات معادية للسامية".

ويأتي كلام السفير الإسرائيلي على خلفية تصريحات لألكسندر جاولاند، نائب زعيم حزب البديل والمرشح الأول للحزب، والتي قال فيها إنه من حق الألمان في أن يفخروا بما أداه الجنود الألمان في الحربين العالميتين.

ورأى إيساشاروف أن هذه التصريحات لا تتوافق مع الطريق الطويل الذي قطعته جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ أن تحملت المسؤولية عن المذبحة الجماعية بحق اليهود ومسؤولية العلاقات الخاصة مع إسرائيل.

وأضاف السفير الإسرائيلي الذي تولى مهام منصبه منذ نهاية أغسطس الماضي أنه يتوقع تعزيز العلاقات بين إسرائيل وألمانيا تحت رئاسة المستشارة انجيلا ميركل.