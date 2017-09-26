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فوضى بتوزيع «لحوم الفقراء» في الغربية.. ومواطنون: «ماشية مجاملات» (صور)

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التحرير

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شهد مسجد المنشاوي في مدينة طنطا مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات وسب بالألفاظ النابية، بين مسؤولين بمديرية أوقاف الغربية وعشرات من الأهالي.

ودخل المواطنون الفقراء إلى فناء المسجد عقب صلاة العشاء أمس الاثنين لاستلام نصيبهم من توزيع «لحوم الأسر الفقيرة».c353b6da0e.jpg
وأغلق المسؤولون عن توزيع اللحوم الباب الحديدي المؤدي إلى دورات مياه المسجد في وجه المواطنين، وقاموا بتوزيع اللحوم من بين النوافذ الحديدية، واعتلى عدد من المواطنين أسوار المسجد سعيا لحصول كل منهم على كيلوجرام لحم في مقابل تسليم صورة البطاقة.

واتهم العشرات من المواطنين بعض العاملين بالأوقاف بالاستحواذ على نصيبهم في اللحوم، وتوزيع كميات كبيرة منها على أنفسهم وبالمحسوبية والمجاملات.

 

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من جانبه، رد الشيخ عبدالسلام جمعة مدير أوقاف ثاني طنطا، على اتهامات المواطنين، وقال لـ"التحرير" إن عددا من الأفراد أثاروا الفوضى في أثناء توزيع لحوم الأسر الفقيرة، بسبب محاولة كل منهم الحصول على أكثر من حقه، مضيفا أن السيدات وكبار السن وجهوا سبابا إلى مشايخ الأوقاف بألفاظ نابية.

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التحرير

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