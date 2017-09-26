13 تكليفا من رئيس الوزراء للمحافظين استعدادا لموسم الشتاء

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع 10 محافظين والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية لمتابعة خطة المحافظات للسيول استعدادًا للشتاء.

وتضمنت توجيهات رئيس الوزراء، للمحافظين خلال الاجتماع، 13 تكليفًا يشمل مراعاة الإبلاغ المبكر للأرصاد ومركز التنبؤ لوزارة الري وتحديد المناطق المهددة، مراجعةً منسوب المصارف، والترع بشكل دورى، وجود خطة طوارئ وغرف عمليات مستديمة بداية من أكتوبر، شراء سيارات شفط المياه وجميع المعدات، وتحسين شبكة الاتصالات خاصة فى محافظات الصعيد وتكثيف شتى الجهود لإنهاء المشروعات خاصة فى منطقة رأس غارب والبحيرة ، ورفع تقرير دورى خلال 3 أسابيع بالانتهاء من جميع تلك الأعمال، والإسناد بالأمر المباشر لشراء سيارات شفط المياه، والإسناد بالأمر المباشر لتلبية احتياجات محافظة سوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن مخاطر السيول، تطرق لاستعدادات المحافظات للسيول خاصة المحافظات التي تمثل خطورة فيما يتعلق بالسيول والأمطار مثل الإسكندرية والبحيرة وبني سويف.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء راجع استعدادات محافظة الإسكندرية، وما تقوم به شركة الصرف الصحى بالمحافظة ومراجعة الأنفاق والشنايش على كورنيش إسكندرية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء راجع خطة مواجهة الأزمات والطوارئ فى المحافظات، حيث وجه بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لإخطار المحافظات بالتغييرات الجوية.

وأشار إلى أن إسماعيل، وجه بتكرار سيناريوهات المحاكاة، والتواجد وسط الأزمات وحل المشاكل بصورة عاجلة.

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ومن جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إنه عرض خطة المحافظة لمواجهة مخاطر السيول على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التي تضمنت تركزات بمعدات على طول ساحل البحر الأحمر، بجانب خطة بدأت تنفيذها وزارة الرى بتكلفة 378 مليون جنيه لإنشاء 11 سدًا و7 بحيرات لتأمين مدن رأس غارب والغردقة.

وأوضح، أنه تم تجهيز مراكز إيواء، موضحًا أن رئيس الوزراء صدق للمحافظين بالشراء بالأمر المباشر لسيارات شفط المياه

وقالت الدكتورة نادية عبده، محافظة البحيرة، إنها عرضت خلال اجتماعها مع المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بشأن مخاطر السيول، عملية تطهير الترع والمصارف، بجانب مجرور إدكو الذى يحل 90٪‏ من مشاكل تراكم المياه، موضحة أن غرفة عمليات والكوارث منعقدة منذ الشهر الجارى استعدادًا لفصل الشتاء، بجانب جاهزية المعدات بالمحافظة.

وأوضحت، أن رئيس الوزراء وجه بالتنسيق والتعاون بين المحافظين وبعضهم البعض، مضيفة: "أتمنى السيطرة على السيول والأمطار هذا العام".

وأشارت، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلفها بإجراء مسح للمنطقة، التى تعرضت للسيول فى العام قبل الماضى "قرية عفونة" والتأكد من عدم وجود أى مواطنين قاطنين بها خاصة بعد بناء مدينة بديلة لها.